"Что ты творишь?" Сеть озадачили странные жесты Путина

Пользователей сети озадачило поведение главы России Владимира Путина во время игры России с Саудовской аравией на ЧМ-2018.
После каждого гола российской сборной он разводил руками и улыбался. Россияне предположили, что он извинялся перед принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.
При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что догадки зрителей не верны, передает "Говорит Москва".
"Это эмоции! За победу в спорте не извиняются", - заявил он.
Сеть рассмешили эти жесты и соответствующее фото уже окрестили "мемом года". "Сборная России, что ты творишь?" - прокомментировал снимок журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Путин - главный мем мира#WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/DBHab5OEg9— пивко чонгука ждет микстейп (@poly4i_v_ebasos) 14 июня 2018 г.
У тебя / у ее бывшего pic.twitter.com/dHD1g6Gs47— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 14 июня 2018 г.
"Сборная России, что ты творишь?": Даже Путин в шоке pic.twitter.com/N8C7mtuN6N— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 июня 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети активно обсуждают фото, сделанное во время концерта к открытию чемпионата мира по футболу в России. На снимке запечатлен президент страны Владимир Путин.
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