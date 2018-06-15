"Что ты творишь?" Сеть озадачили странные жесты Путина

Пользователей сети озадачило поведение главы России Владимира Путина во время игры России с Саудовской аравией на ЧМ-2018.

После каждого гола российской сборной он разводил руками и улыбался. Россияне предположили, что он извинялся перед принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что догадки зрителей не верны, передает "Говорит Москва".

"Это эмоции! За победу в спорте не извиняются", - заявил он.

Сеть рассмешили эти жесты и соответствующее фото уже окрестили "мемом года". "Сборная России, что ты творишь?" - прокомментировал снимок журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

У тебя / у ее бывшего pic.twitter.com/dHD1g6Gs47 — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 14 июня 2018 г.

"Сборная России, что ты творишь?": Даже Путин в шоке pic.twitter.com/N8C7mtuN6N — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети активно обсуждают фото, сделанное во время концерта к открытию чемпионата мира по футболу в России. На снимке запечатлен президент страны Владимир Путин.