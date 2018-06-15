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"Что ты творишь?" Сеть озадачили странные жесты Путина

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Пользователей сети озадачило поведение главы России Владимира Путина во время игры России с Саудовской аравией на ЧМ-2018.

После каждого гола российской сборной он разводил руками и улыбался. Россияне предположили, что он извинялся перед принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что догадки зрителей не верны, передает "Говорит Москва".

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"Это эмоции! За победу в спорте не извиняются", - заявил он.

Сеть рассмешили эти жесты и соответствующее фото уже окрестили "мемом года". "Сборная России, что ты творишь?" - прокомментировал снимок журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети активно обсуждают фото, сделанное во время концерта к открытию чемпионата мира по футболу в России. На снимке запечатлен президент страны Владимир Путин.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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