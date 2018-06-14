"Бронежилетом придавило!" Россиян озадачило фото "довольного" Путина

В сети активно обсуждают фото, сделанное во время концерта к открытию чемпионата мира по футболу в России. На снимке запечатлен президент страны Владимир Путин.

Пользователей весьма озадачил его довольный вид. Правда, некоторые допускают, что глава государства просто-напросто замерз.

Снимок показал телеканал "Дождь" в своем Twitter. "Фото, которое, наверняка, станет мемом. Довольный (или замерзший) Путин на концерте к открытию ЧМ по футболу", - прокомментировали журналисты.

Фото, которое наверняка станет мемом. Довольный (или замерзший) Путин на концерте к открытию ЧМ по футболу.



Фото: Марианна Максимовская / инстаграм pic.twitter.com/nkmoxR2koU — Телеканал Дождь (@tvrain) 13 июня 2018 г.

А вот у пользователей своя версия: пишут, что Путина "придавило бронежилетом". "А я такой маленький", - смеются они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что не видит ничего плохого в публикации Кремлем его фото в полуобнаженном виде.