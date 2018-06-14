УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Бронежилетом придавило!" Россиян озадачило фото "довольного" Путина

5.8тЧитать новость на украинском

В сети активно обсуждают фото, сделанное во время концерта к открытию чемпионата мира по футболу в России. На снимке запечатлен президент страны Владимир Путин.

Пользователей весьма озадачил его довольный вид. Правда, некоторые допускают, что глава государства просто-напросто замерз.

Снимок показал телеканал "Дождь" в своем Twitter. "Фото, которое, наверняка, станет мемом. Довольный (или замерзший) Путин на концерте к открытию ЧМ по футболу", - прокомментировали журналисты.

Новости
"Крым останется с Россией": Гордон заявил о превосходстве Путина

А вот у пользователей своя версия: пишут, что Путина "придавило бронежилетом". "А я такой маленький", - смеются они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что не видит ничего плохого в публикации Кремлем его фото в полуобнаженном виде.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
6
Смешно
1
Интересно
0
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
andrei andrei
andrei andrei
Хорошая фотка. Вспомните вальцмана, пытающегося сесть на шпагат - вот там действительно мем:-)
Ответить
0
0

Наши блоги