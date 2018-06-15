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"Що ти твориш?" Мережу спантеличили дивні жести Путіна

6.3тЧитати новину російською

Користувачів мережі спантеличила поведінка глави Росії Володимира Путіна під час гри Росії з Саудівською Аравією на ЧС-2018.

Після кожного голу російської збірної він розводив руками і посміхався. Росіяни припустили, що він вибачався перед принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

При цьому прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що припущення глядачів неправильні, передає "Говорить Москва".

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"Це емоції! За перемогу у спорті не вибачаються", - заявив він.

Мережу розсмішили ці жести і відповідне фото вже охрестили "мемом року". "Збірна Росії, що ти твориш?" - прокоментував даний знімок журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі активно обговорюють фото, зроблене під час концерту до відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії. На знімку зображений президент країни Володимир Путін.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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