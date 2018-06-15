"Що ти твориш?" Мережу спантеличили дивні жести Путіна

Користувачів мережі спантеличила поведінка глави Росії Володимира Путіна під час гри Росії з Саудівською Аравією на ЧС-2018.
Після кожного голу російської збірної він розводив руками і посміхався. Росіяни припустили, що він вибачався перед принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.
При цьому прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що припущення глядачів неправильні, передає "Говорить Москва".
"Це емоції! За перемогу у спорті не вибачаються", - заявив він.
Мережу розсмішили ці жести і відповідне фото вже охрестили "мемом року". "Збірна Росії, що ти твориш?" - прокоментував даний знімок журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.
Путін - головний мем світу # WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/DBHab5OEg9- пивко чонгука чекає мікстейп (@ poly4i_v_ebasos) 14 червня 2018 р
У тебе / у її колишнього pic.twitter.com/dHD1g6Gs47- анатолій ноготочкі💅 (@A_Kapustin) 14 червня 2018 р
"Збірна Росії, що ти твориш?": Навіть Путін в шоці pic.twitter.com/N8C7mtuN6N- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 14 червня 2018 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі активно обговорюють фото, зроблене під час концерту до відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії. На знімку зображений президент країни Володимир Путін.
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