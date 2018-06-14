"Вызывайте санитаров": приспешник Путина увидел Чавеса на ЧМ-2018

Российский политик, член "Единой России" Эрнест Макаренко утверждает, что на чемпионат мира по футболу в Россию прибыл покойный экс-президент венесуэлы Уго Чавес.

"Даже Чавес приехал в Москву. Меркель горит желанием приехать. А как хочет посмотреть наш футбол Трамп! Хочет, но боится показать это свое страстное желание", - написал он в своем Twitter.

Макаренко призвал американского лидера приехать на чемпионат в Россию.

"Дональд - не надо стесняться своих желаний - приезжай! Футбол объединяет!", - резюмировал он.

Пользователей сети развеселил пост политика.

"Ты закусывай там. А то точно с Чавесом увидишься", "Уго приехал, да... С Майклом Джэксоном. И Бенито. К другу своему Вове", "Ради такого дела Чавес решил воскреснуть!", "Вызывайте санитаров! Срочно! "У пациента провалы в памяти и видения уже! ", - иронизируют комментаторы.

Отметим, бывший президент Венесуэлы Уго Чавес скончался из-за онкологического заболевания в марте 2013 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России стартовал чемпионат мира по футболу. Первый матч российская сборная выиграла со счетом 5:0 национальную команду Саудовской Аравии.