Американское издание "перенесло" столицу Украины в Россию и неправильно написало Киев

Популярное американское издание в заметке о курьезном случае с пассажирами самолета перепутало Украину с Россией и неправильно написало название украинской столицы.

Ошибку заметили пользователи соцсетей. Они сообщили о ней на почту издания.

Американская газета New York Post разместила заметку о пассажирке рейса авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который прилетел из Турции и приземлился в Киеве.

Женщина вышла через запасной люк самолета и прогулялась по его крылу.

"Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть", – написало издание.

Кроме этого, журналист допустил ошибку в английском названии столицы Украины. Вместо Kyiv он написал Kiev.

В Facebook украинка Людмила Балабай, заметившая неточности американских редакторов и призвала их исправить ошибку.

"New York Post, Киев – это не Россия!!! Поправьте, пожалуйста. И, кстати, Kyiv", – написала женщина.

В комментариях она уточнила, что сообщила об ошибке на почту издания.

Американские журналисты перепутали Украину с Россией и неправильнона писали Киев. Facebook Людмилы Балабай

Украинцы попросили издание исправить ошибку. Facebook Людмилы Балабай

Как сообщал OBOZREVATEL, в США изменили официальное название столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе. Решение принял Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины.

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