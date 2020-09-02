Американське видання "перенесло" столицю України до Росії і неправильно написало Київ

Популярне американське видання в замітці про курйозний випадок з пасажирами літака переплутало Україну з Росією і неправильно написало назву української столиці.

Помилку помітили користувачі соцмереж. Вони повідомили про неї на пошту видання.

Американська газета New York Post розмістила замітку про пасажирку рейсу авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який прилетів з Туреччини і приземлився в Києві.

Жінка вийшла через запасний люк літака і прогулялася по його крилу.

"Цій перегрітій жінці не терпілося зійти з рейсу в Росії, тому вона вирішила охолонути", – написало видання.

Крім цього, журналіст припустився помилки в англійській назві столиці України. Замість Kyiv він написав Kiev.

У Facebook українка Людмила Балабай, помітила неточності американських редакторів і закликала їх виправити помилку.

"New York Post, Київ – це не Росія!!! Виправьте, будь ласка. І, до речі, Kyiv", – написала жінка.

У коментарях вона уточнила, що повідомила про помилку на пошту видання.

Американські журналісти переплутали Україну з Росією і неправільнона писали Київ. Facebook Людмили Балабай

Українці попросили видання виправити помилку. Facebook Людмили Балабай

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США змінили офіційну назву столиці України з "Kiev" на "Kyiv" в міжнародній базі. Рішення ухвалила Рада США з географічних назв у відповідь на звернення посла України.

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