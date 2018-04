12 охранников бежали рядом: появилось курьезное видео с кортежем Ким Чен Ына

Во время исторической встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в демилитаризированной зоне произошел курьезный инцидент с кортежем северокорейского лидера.

Главу КНДР сопровождала усиленная охрана.

Курьезное видео, на котором видно, как 12 охранников бегут рядом с кортежем Ким Чен Ына, опубликовал телеканал СNN.

As Kim Jong Un drove away from the early session of his summit with South Korean President Moon Jae-in, 12 bodyguards were seen running beside the vehicle https://t.co/55GwTNXwAt pic.twitter.com/UDhPfZPY6s