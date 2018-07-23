"Хотел уйти в монахи": ЛГБТ в Украине откровенно рассказали о своей жизни

В воскресенье, 22 июля, в Кривом Роге прошел прайд активистов ЛГБТ-сообщества, прежде похожее мероприятие больших масштабов проходило в центре Киева. А вот во Львове горожане-консерваторы в 2016 году помешали организации подобного марша равенства, после чего попытки повторить его не принимались.

Львовские представители ЛГБТ-сообщества рассказали журналистам УП о своей жизни, правах, дискриминации и принятия себя.

Мария, студентка

"В 10 классе я поняла, что мне нравится девушка. Долго пыталась это принять - прошел год, пока решилась рассказать ближайшей подруге. Впоследствии я рассказала маме, что чувствую себя лесбиянкой, но она заверила, что это пройдет. Через три года мы поговорили снова. Тогда мама сказала, что "любит меня любой. Меня это оскорбило - не надо меня воспринимать любой, я такая, какая есть. Ей было трудно, но сейчас она смирилась".

"Первые два года в университете я не признавалась одногруппникам, что лесбиянка. Не думала, что стоит об этом говорить и боялась, как примут в группе. Люди воспринимают обычно враждебно: это выражается в подколках о моей "ненормальности" и постоянных шутках. Сейчас стараюсь говорить о своей ориентации открыто, уже не боюсь быть непринятой".

"Проблема - в воспитании в консервативном обществе. Молодежь стала более толерантной. Возможно, потому, что стремится нового, пытается быть более открытой миру. Если сравнивать мой родной Кривой Рог и Львов, Львов представляется более толерантным городом. Однако некоторые львовяне враждебно воспринимают ЛГБТ-сообщество. Не хотят воспринимать "иначе", думают, что они одни нормальные, а те, что немного от них отличаются - отклонение от нормы".

Дмитрий, врач

"Я начал обращать внимание на мальчиков в 5 классе, но полностью осознал, что что-то не так, как у всех, где-то лет в 14. Мой парень Марк - бисексуал, до 18 лет он даже не думал о парнях. Когда понял, кто я, у меня начался период бегства от действительности в религию. Сейчас думаю, что желание вступить в монашеский орден после школы было бессознательным стремлением завуалировать свою гомосексуальность".

"Со временем я разочаровался в христианстве, позже принял себя как гомосексуала и 20 лет живу полноценной счастливой жизнью, в которой есть все - от настоящих друзей, которые принимают меня, близкого человека, с которым хочу строить семью".

"На втором курсе университета отцу рассказали о моей ориентации без моего ведома. С тех пор решил не прятаться. Родители на новость, что я гей, отреагировали болезненно, особенно отец - он военный. Но со временем они смирились. Мама говорит, что теперь меня надо любить еще больше, ведь мне в жизни труднее, чем другим. Правда, я не уверен, что даже столь трудно, как они это себе представляют. Марк рассказывать о своей ориентации не собирается - боится".

"Часто можно услышать, что никому не важно, что ЛГБТ делают у себя в постели, только пусть это не показывают на людях. Но само общество предоставляет столь большое значение гомосексуальным отношениям, что гомосексуальные люди имеют проблемы в банальной повседневности. Я - врач, и у меня будут проблемы, если мои пациенты будут знать о моей ориентации. Она никак не касается профессионализма, но пациенты не придут ко мне, зная, что я в отношениях с парнем".

Саша, студентка

"В детстве я играла в онлайн-игры, интересовалась оружием, играла машинками. Общалась только с ребятами - мне это казалось странным, думала: "Что-то не так". До 15 лет никого не любила, в 15 влюбилась в девушку. Во мне развилась сильная внутренняя гомофобия. Говорила себе, что такого не может быть, что это неправильно. В девятом классе еще училась себя принимать, в одиннадцатом - приняла и начала первые отношения".

"Таких людей во Львове много. А молчат они, потому что находятся в безопасном вакууме, в своей компании. Многие мои друзья - или гомосексуальные или транссексуалы. Я открыто общаюсь и с гетеросексуалами, но они обычно осведомлены и не обращают внимания на мою ориентацию".

"Некоторые члены семьи прекратили общение более чем на год. Во время одного из семейных ужинов брат рассказал об одной из индийских каст, которая считает, что женщины становятся гомосексуальными из-за грубости и насилия со стороны мужчин. Но это не так. В семье говорят, что лучше бы я учила языки, занималась спортом (хотя я это все и делаю), чем была лесбиянкой - говорят это так, будто я могу выбрать свою ориентацию как профессию".

"В университете я не встречаюсь с серьезной травлей. Однако многие люди, когда видят меня, перешептываются: "О, смотри, лесбиянка!". С трудоустройством возникали проблемы - на собеседовании все может идти прекрасно, пока работодатель не увидит страницу в соцсети с фотографиями, которые говорят о ЛГБТ-активизм, и не станет тебя игнорировать".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, скандальный мэр назвал представителей ЛГБТ "рукой Кремля".