Повредил сотни домов: под Ужгородом пронесся разрушительный торнадо. Видео

Под Ужгородом очевидцы сняли на видео разрушительный вихрь, который проносился деревней Сюрте 7 июля.

Момент зафиксировал на видеорегистратор Анатолий Голян, пишет "Мукачево.нет". На кадрах видно, как торнадо с дождем с большой скоростью проносился над домами.

Отмечается, что ураган у сотен зданий сорвал крыши, а в некоторых местах в небо поднялись даже заборы.

Торнадо под Ужгородом "Мукачево.нет"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области 20 июня обвалился железобетонный мост между селами Шепот и Прокурава после грозы.

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