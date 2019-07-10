Главная Новости
Мова Язык
Кияни МедОбоз

/ City

Повредил сотни домов: под Ужгородом пронесся разрушительный торнадо. Видео

Читать материал на украинском

Под Ужгородом очевидцы сняли на видео разрушительный вихрь, который проносился деревней Сюрте 7 июля.

Момент зафиксировал на видеорегистратор Анатолий Голян, пишет "Мукачево.нет". На кадрах видно, как торнадо с дождем с большой скоростью проносился над домами.

Отмечается, что ураган у сотен зданий сорвал крыши, а в некоторых местах в небо поднялись даже заборы.

Новости
По Украине прошелся торнадо: видео мощного урагана

Торнадо под Ужгородом

Торнадо под Ужгородом

"Мукачево.нет"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области 20 июня обвалился железобетонный мост между селами Шепот и Прокурава после грозы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Ужгород
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel