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Пошкодив сотні будинків: під Ужгородом пронісся руйнівний торнадо. Відео

1.9т Читати матеріал російською

Під Ужгородом очевидці зняли на відео руйнівний вихор, який пролітав селом Сюрте 7 липня.

Момент зафіксував на відеореєстратор Анатолій Голян, пише "Мукачево.нет". На кадрах видно, як торнадо з дощем із великою швидкістю мчав над будинками.

Відзначається, що ураган у сотень будівель зірвав дахи, а в деяких місцях в небо піднялися навіть паркани.

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Торнадо під Ужгородом

Торнадо під Ужгородом

"Мукачево.нет"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області 20 червня обвалився залізобетонний міст між селами Шепіт і Прокурава після грози.

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Україна Ужгород
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