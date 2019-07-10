Пошкодив сотні будинків: під Ужгородом пронісся руйнівний торнадо. Відео

Під Ужгородом очевидці зняли на відео руйнівний вихор, який пролітав селом Сюрте 7 липня.
Момент зафіксував на відеореєстратор Анатолій Голян, пише "Мукачево.нет". На кадрах видно, як торнадо з дощем із великою швидкістю мчав над будинками.
Відзначається, що ураган у сотень будівель зірвав дахи, а в деяких місцях в небо піднялися навіть паркани.
Торнадо під Ужгородом
"Мукачево.нет"
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області 20 червня обвалився залізобетонний міст між селами Шепіт і Прокурава після грози.
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