Жуткая стихия обрушила мост в Карпатах: фото последствий

В Ивано-Франковской области 20 июня обвалился железобетонный мост между селами Шепот и Прокурава после грозы.

По данным пресс-службы управления по вопросам гражданской защиты ОГА, жители остались без сообщения с другими населенными пунктами.

"20.06.2019 вечером поступило сообщение о том, что в результате грозовых осадков в реке Брустурка произошел подъем уровня воды. Потоком воды на грунтовой автомобильной дороге местного значения между селами Шепот и Прокурава Косовского района состоялось подмывание опор (железобетонных блоков) с последующим обрушением и разрушением покрытия моста", – рассказали в ведомстве.

Последствия разрушения моста

В селе Шепот проживает около 900 человек, а проезд туда на легковом транспорте отсутствует. Уточняется, что принимаются все меры по восстановлению сообщения с населенным пунктом.

Разрушение моста возле села Шепот

Источник OBOZREVATEL также рассказал, что стихия 20 июня бушевала не только в Ивано-Франковской области. Грозовой фронт переместился на Закарпатье.

"Увидел, как с гор спускается "стена". Полыхало и громыхало так, что дом трясся, и свет мерцал", – рассказал источник.

Он добавил, что проливной дождь прошел несколько раз. 21 июня утром стояла солнечная погода, но уже после обеда тучи "свинцового" цвета вновь появились на горизонте с грозой и дождем.

Остатки моста возле села Шепот

Остатки моста возле села Шепот

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 мая по Житомирщине прошелся сильный ураган-смерч, который повалил около 100 гектаров леса. Через несколько дней, 21 мая, в Черновицкой области бушевал мощный торнадо, который вырвал деревья с корнями.

В этот же день Житомир накрыл жуткий ветер, который повалил деревья во дворах жилых домов. Ураган со смерчем снялина видео.

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