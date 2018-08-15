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От вокзала до аэропорта "Жуляны": в Киеве запустят новый маршрут

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В Киеве с 18 августа меняется маршрут движения троллейбуса №9 "Аэропорт Киев - площадь Льва Толстого". Теперь он будет заезжать на Южный железнодорожный вокзал.

Конечной остановкой станет метро "Дворец спорта", написал LB.ua, сославшись на соответствующий приказ КГГА

Перевозки пассажиров организуют по схеме: аэропорт - Воздухофлотский проспект - Смилянская улица - улица Народного Ополчения (в обратном направлении - Воздухофлотский) - Севастопольская площадь - Воздухофлотский проспект - улица Огиенко - вокзал "Южный" (улица Кирпы, а в обратном направлении - Ползунова) - улица Липкивского - улица Льва Толстого - улица Жилянская (в обратном направлении - Жилянская) - улица Шота Руставели - улица Рогнидинская - улица Эспланадная - станция метро "Дворец спорта".

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Сейчас прямое сообщение между аэропортом и вокзалом отсутствует, пассажирам нужно идти около 10 минут до ближайшей остановки коммунального транспорта.

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее Украине предложили организовать новый железнодорожный маршрут в ЕС.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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