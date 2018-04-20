У "зайцев" нет шансов: в Киеве запускают смарт-троллейбус 

По Киеву в течение двух недель будет курсировать "умный" троллейбус с видеонаблюдением.

Как сообщает телеканал "Киев", камеры будут фиксировать пассажиропоток снаружи и внутри салона.

"Стереокамера при входе троллейбуса фиксирует пассажиров, которые заходят и выходят из него. А уже внутри киевляне попадут в поле зрения камеры с объективом "рыбий глаз", радиус которой охватывает весь салон. Поэтому у любителей проехаться "зайцем" шансов не будет", - говорится в сообщении.

Еще одна камера - на лобовом стекле. К примеру, она сможет фиксировать, какой автомобиль движется по полосе общественного транспорта, или какая машина там припаркована.

В троллейбусе также установлена онлайн-система с 3D-модемами, которая автоматически отправляет собранную информацию в дата-центр и в полицию.

"Если, например, идет какая-то ссора или есть какое-то ЧП, он видит, что происходит в троллейбусе и может оперативно связаться с диспетчером и сообщить, что нужно вызвать полицию. Или полиции подключиться к системе и посмотреть, что происходит, и оперативно принять решение", - пояснил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

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