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Від вокзалу до аеропорту "Жуляни": у Києві запустять новий маршрут

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У Києві з 18 серпня змінюється маршрут руху тролейбуса №9 "Аеропорт Києва - площа Льва Толстого". Тепер він заїдитиме на Південний залізничний вокзал.

Кінцевою зупинкою стане метро "Палац спорту", написав LB.ua, пославшись на відповідний наказ КМДА

Перевезення пасажирів організують за схемою: аеропорт - Повітрофлотський проспект - Смілянська вулиця - вулиця Народного Ополчення (у зворотному напрямку - Повітрофлотський) - Севастопольська площа - Повітрофлотський проспект - вулиця Огієнка - вокзал "Південний" (вулиця Кирпи, а у зворотному напрямку - Ползунова) - вулиця Липківського - вулиця Льва Толстого - вулиця Жилянська (у зворотному напрямку - Жилянська) - вулиця Шота Руставелі - вулиця Рогнідинська - вулиця Еспланадна - станція метро "Палац спорту".

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Наразі пряме сполучення між аеропортом і вокзалом відсутнє, пасажирам треба йти близько 10 хвилин до найближчої зупинки комунального транспорту.

Як повідомив OBOZREVATEL, раніше Україні запропонували організувати новий залізничний маршрут до ЄС.

Тема
Kyiv.City
Місце
УкраїнаКиїв
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