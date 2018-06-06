Как выглядит старейший мост Киева: опубликованы фото

Самый старый из сохранившихся до нашего времени мостов в Киеве является частью Кудрявской улицы.

Он находится в месте ее пересечения с дорогой, бывшей некогда конечной частью Петровской улицы, сообщается на странице "Клуба коренного киевлянина" в Facebook.

История создания моста начинается в 1896 году, когда на Подвальном переулке был построен спиртовый завод, к складам которого нужен был удобный проезд со стороны Львовской площади.

"Было решено построить виадук над улицей Вознесенский яр, который бы соединял Подвальный переулок с Вознесенским спуском и пустить по нему служебную трамвайную ветку. Случилось это уже в 1897 году. Созданием моста руководил инженер В. Бессмертный, по проекту которого был построен и сам спиртовый завод. Со временем необходимость в линии исчезла и рельсы были демонтированы", – отмечают в паблике.

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

Сейчас мост пешеходный. Он перекрыт для въезда автомобилей, а на столбе висит табличка с сообщением об аварийности, датируемая 2001 годом.

На CityOboz вы также можете увидеть, как выглядел Киев в ХХ веке.