Вокзал Києва в ХІХ столітті: в мережі показали унікальне архівне фото

У мережі показали, як виглядав вокзал Києва в кінці ХІХ - на поч. ХХ століття.

"Фото 1900-х років. Старий, затишний вокзал 1868 року в стилі неоготика, пара екіпажів, бруківка, дерев'яний паркан, дама з парасолькою, бабуся і дівчинка в чепчиках. Дуже "київська" фотографія, точно передає суть дореволюційного Києва", - підписаний знімок в пабліку "Клуб корінного киянина".

facebook.com/kiev.klab

У коментарях під постом користувачі соцмереж відразу відзначили, що старий вокзал виглядає зовсім іншим без McDonald's та інших закладів.

Раніше CityOboz показав знімки старовинного Львова, зроблені з висоти пташиного польоту.