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Вокзал Києва в ХІХ столітті: в мережі показали унікальне архівне фото

1.6тЧитати новину російською

У мережі показали, як виглядав вокзал Києва в кінці ХІХ - на поч. ХХ століття.

"Фото 1900-х років. Старий, затишний вокзал 1868 року в стилі неоготика, пара екіпажів, бруківка, дерев'яний паркан, дама з парасолькою, бабуся і дівчинка в чепчиках. Дуже "київська" фотографія, точно передає суть дореволюційного Києва", - підписаний знімок в пабліку "Клуб корінного киянина".

facebook.com/kiev.klab

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У коментарях під постом користувачі соцмереж відразу відзначили, що старий вокзал виглядає зовсім іншим без McDonald's та інших закладів.

Раніше CityOboz показав знімки старовинного Львова, зроблені з висоти пташиного польоту.

Тема
Kyiv.City
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