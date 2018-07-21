В Украине зазвучит личная скрипка Моцарта

В Украину специально для фестиваля классической музыки LvivMozArt во Львове привезли уникальный инструмент, а сегодня уже и экспонат - личную скрипку австрийского композитора Вольфганга Моцарта.

Как сообщает "24 Канал", скрипка принадлежит сегодня музею Зальцбурга, там хранят реликвии композитора, которые крайне редко вывозят за границу.

Отмечается, что в Украину 254-летний инструмент прибыл под бдительным наблюдением охраны, на этой скрипке Вольфганг Амадей Моцарт играл в последние годы жизни. До этого инструмент побывал в Японии, Италии, Германии, Швейцарии, Литве и на Кубе.

Скрипка была создана в 1764 году итальянским мастером Пьетро Антонио Дала Коста. В 2013 году инструмент подарили в музей в Зальцбурге из частной коллекции.

Во Львов реликвия прибыла специально для фестиваля классической музыки LvivMozArt. Уже в воскресенье, 22 июля во время финального выступления гости мероприятия смогут увидеть и услышать уникальный инструмент - сыграет на скрипке Моцарта австрийский музыкант Франк Стадлер.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Днепре состоится международный фестиваль "Джаз на Днепре-2018".