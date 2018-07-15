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В Одессе устроили необычный показ фильма

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В Одессе на Потемкинской лестнице около 15 тыс. человек посмотрели классическую немую кинокомедию "Безопасность в последнюю очередь".

Показ фильма проходил в рамках Одесского международного кинофестиваля, пишет "УНИАН".

Перед началом киносеанса на экране, который установили напротив лестницы, параллельно зданию Морского вокзала, появилась фотография незаконно осужденного в РФ Олега Сенцова.

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Показ сопровождался игрой симфонического оркестра Одесского театра оперы и балета.

Фильм американских режиссеров Сема Тейлора и Фреда Наймаера "Безопасность в последнюю очередь" был снят в 1923 году. Главную роль в нем сыграл Гарольд Ллойд.

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Тема
Odesa.City
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