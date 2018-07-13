Во сколько обойдется отдых на пляже в Одессе: названы цены

В Одессе отдыхающие уже заполонили популярный пляж Ланжерон.

Как сообщает "048.ua", больше всего туристов в бетонно-стеклянной части, а именно у дельфинария.

Лежак на пляже обойдется в 50 гривен в отличие от Аркадии, где он стоит от 70 гривен и Дельфина, где цены стартуют от 100 гривен.

Чашка растворимого кофе здесь стоит от 15 гривен, чая – от 10 гривен, пиво – от 25 гривен, фастфуд тоже относительно недорогой.

"Кафе здесь дешевле, чем в Аркадии, то есть очень дешево по сравнению с центром города", - говорится в сообщении.

Кроме того, пляж заполнен автомобилями, на стоянке которых здесь зарабатывают огромные деньги, однако туда не ходит общественный транспорт.

Как сообщал CityOboz, на пляже в Одессе забил огромный гейзер из грязи.