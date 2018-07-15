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Выпила яд и легла: в Украине найдено уникальное захоронение влюбленных

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В селе Петриков Тернопольской области археологи нашли могилу с обнимающимися мужчиной и женщиной.

Захоронение относят к Высоцкой культуре. Ему уже больше 3 тысяч лет, сообщает The Sun.

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По мнению ученых, женщина выпила яд и легла в могилу добровольно.

"Очевидно, в то время на западных территориях сегодняшней Украины в среде носителей Высоцкой культуры был очень развит институт семьи и брака. И во многих случаях общество того времени воспринимало как должное, что женщина добровольно уходила из жизни вслед за своим мужем. Люди эпохи поздней бронзы иначе понимали феномен смерти, чем большинство из нас", - сообщил археолог Николай Бандривский.

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