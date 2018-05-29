В Одессе появились чудо-троллейбусы: опубликованы фото

В Одессе презентовали шесть новых троллейбусов БКМ-321, которые будут работать на седьмом маршруте.

В этих троллейбусах появились USB-зарядки, к которым пассажиры смогут подключить свои мобильные телефоны. Всего в каждой машине их по 5 штук, пишет "Южный курьер".

Троллейбусы закупили в прошлом году за средства Европейского банка реконструкции и развития. Ожидается, что к концу мая город получит еще четыре таких же транспортных средства.

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Директор КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрий Жеман пообещал, что все предыдущие низкопольные троллейбусы также будут доукомплектованы зарядками. Кроме того, предприятие планирует оснастить розетками и старые одесские машины.

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traffic.od.ua

traffic.od.ua

Троллейбус БКМ-321 – низкопольный, оснащен системой автономного хода, способен перевезти 115 человек, в том числе 26 сидячих.

Транспорт оснащен пневматической подвеской, что, кроме обеспечения мягкости хода, предоставляет троллейбусу возможность "приседать" на остановках, понижая уровень пола еще на несколько сантиметров для облегчения посадки лиц с инвалидностью и пассажиров с детскими колясками.

Как сообщал CityOboz, ранее в в Мариуполе группа художников сделала из списанного троллейбуса фотоаппарат.