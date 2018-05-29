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В Одесі з'явилися чудо-тролейбуси: опубліковані фото

1.9тЧитати новину російською

В Одесі презентували шість нових тролейбусів БКМ-321, які працюватимуть на сьомому маршруті.

У цих тролейбусах з'явилися USB-зарядки, до яких пасажири зможуть підключити свої мобільні телефони. Всього в кожній машині їх по 5 штук, пише "Южный курьер".

Тролейбуси закупили в минулому році за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Очікується, що до кінця травня місто отримає ще чотири таких же транспортних засоби.

traffic.od.ua

traffic.od.ua

traffic.od.ua

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Директор КП "Одесміськелектротранс" Дмитро Жеман пообіцяв, що всі попередні сучасні тролейбуси також будуть доукомплектовані зарядками. Крім того, підприємство планує оснастити розетками і старі одеські машини.

traffic.od.ua

traffic.od.ua

traffic.od.ua

traffic.od.ua

traffic.od.ua

traffic.od.ua

Як повідомляв CityOboz, раніше в в Маріуполі група художників зробила зі списаного тролейбуса фотоапарат.

Тема
Odesa.City
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ипануться! До чего в Цэевропе дошёл прогресс! Наверное и мобильный 4g уже есть? Вот, что значит - Европа!
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