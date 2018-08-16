Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
КияниМедОбоз

В Киеве разгромили общественный пункт велопроката: в сети волна гнева

38тЧитать новость на украинском

В Киеве неизвестные разгромили общественный пункт велопроката рядом со станцией метро "Героев Днепра", установленный всего несколько дней назад.

Возмущенные пользователи соцсетей, а также авторы популярных пабликов публикуют фото с места событий.

"Помните, мы вчера писали о том, что в столице начал свою работу сервис по велопрокату? Хорошо, что помните..." - отметили авторы паблика "Типичный Киев".

Судя по всему, пункт велопроката не только изувечен, но и разворован. Отмечается, что с него был украден как минимум один велосипед.

Новости
Утро после стихии: появились новые фото последствий шторма в Киеве

"Вчера на Г. Днепра открыли удобный велопрокат. Сегодня все уг**дошено. И я не уверен, что во всем виновата стихия, ураган ураганом, а один велосипед спи**или таки", - рассказал автор паблика "Ху**ый Киев".

Сообщение о прецеденте вызвало в соцсетях волну гнева.

"Уроды", "Слов нет, ну вот как с этим быдлом можно развивать страну", "Какими же убл**ками надо быть", - возмутились киевляне.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, журналистка рассказала милую историю о копах в Киеве.

Место
УкраинаКиев
Объекты
соцсетиFacebookTelegramфотографии
Поделиться в Facebook
17
Комментарии
151
24
Смешно
6
Интересно
131
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Жінчин Марія
Жінчин Марія
Ожидаемый результат.Такое ощущение что Кличко с Порошенко один тупой другой ещё тупее. Кто вообще просил этот велопрокат? Стены обрыганные возле велопроката. Плитка отвалилась. Но за то как у европi. По моему у нас правительство откровенные дебилы!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
на фотографиях Киев? Это ппц. Укроинцы да вы реально быдло конченное, одичалые окраинцы из Северного Габона
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Кротов Даниил
Кротов Даниил
Кушнір Олесь, посмотрел, залупинск львов. обл. в 100 раз красивей.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кушнір Олесь
Кушнір Олесь
без имени, зайди в гугл и посмотри фото Киева. Так. для общего развития.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Графский Степан
Графский Степан
Хохложопое быдло может только разрушать!Эти европейские папуасы не способны к созиданию и государственности))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Графский Степан, То же самое говорит и Путин и, как бы в подтверждение своих слов, щедро финансирует теракты! А в отморозках, за копейку продавших свою мать, полно и в России, не обольщайся, граф!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги