В Киеве разгромили общественный пункт велопроката: в сети волна гнева

В Киеве неизвестные разгромили общественный пункт велопроката рядом со станцией метро "Героев Днепра", установленный всего несколько дней назад.

Возмущенные пользователи соцсетей, а также авторы популярных пабликов публикуют фото с места событий.

"Помните, мы вчера писали о том, что в столице начал свою работу сервис по велопрокату? Хорошо, что помните..." - отметили авторы паблика "Типичный Киев".

Судя по всему, пункт велопроката не только изувечен, но и разворован. Отмечается, что с него был украден как минимум один велосипед.

"Вчера на Г. Днепра открыли удобный велопрокат. Сегодня все уг**дошено. И я не уверен, что во всем виновата стихия, ураган ураганом, а один велосипед спи**или таки", - рассказал автор паблика "Ху**ый Киев".

Сообщение о прецеденте вызвало в соцсетях волну гнева.

"Уроды", "Слов нет, ну вот как с этим быдлом можно развивать страну", "Какими же убл**ками надо быть", - возмутились киевляне.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, журналистка рассказала милую историю о копах в Киеве.