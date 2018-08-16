Утро после стихии: появились новые фото последствий шторма в Киеве

С утра 16 августа, киевляне публикуют в соцсетях свежие фотографии последствий шторма, который накрыл столицу в ночь со среды на четверг. Некоторые снимки затопленных улиц, изувеченных автомобилей и деревьев напоминают кадры из кино.

Фотографии очевидцев публикуют Telegram-каналы "Киев оперативный", "Ху**ый Киев", некоторые делятся снимками на личных страницах в Facebook.

Как сообщалось ранее, сильный ветер во время шторма оборвал на многих улицах Киева ветки деревьев, провода и рекламные щиты.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

В центре потоки воды ринулись в подземный ТЦ "Метроград".

Фото: informator.ua

Фото: informator.ua

Фото: informator.ua

Фото: informator.ua

Очевидцы рассказывают, что наблюдали над городом яркую молнию, сильный дождь и град размером с перепелиное яйцо. Некоторые фотографии улиц, усыпанных градом, напоминают зиму.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз погоды по Украине, предсказав новые проявления шторма.