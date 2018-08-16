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У Києві розгромили громадський пункт велопрокату: у мережі хвиля гніву

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У Києві невідомі розгромили громадський пункт велопрокату поруч зі станцією метро Героїв Дніпра, встановлений лише кілька днів тому.

Обурені користувачі соцмереж, а також автори популярних пабліків публікують фото з місця подій.

"Пам'ятайте, ми вчора писали про те, що в столиці почав свою роботу сервіс із велопрокату? Добре, що пам'ятаєте..." - відзначили автори пабліку "Типичный Киев".

Судячи з усього, пункт велопрокату не тільки понівечений, але і розкрадений. Відзначається, що з нього був викрадений як мінімум один велосипед.

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"Вчора на Г. Дніпра відкрили зручний велопрокат. Сьогодні все уг**дошено. І я не впевнений, що в усьому винна стихія, ураган ураганом, а один велосипед спи**или таки", - розповів автор пабліку "Ху**ый Киев".

Повідомлення про прецедент викликало в соцмережах хвилю гніву.

"Виродки", "Що й казати, ну от як із цим бидлом можна розвивати країну", "Якими ж виродками треба бути", - обурилися кияни.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, журналістка розповіла милу історію про копів у Києві.

Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
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Жінчин Марія
Жінчин Марія
Ожидаемый результат.Такое ощущение что Кличко с Порошенко один тупой другой ещё тупее. Кто вообще просил этот велопрокат? Стены обрыганные возле велопроката. Плитка отвалилась. Но за то как у европi. По моему у нас правительство откровенные дебилы!
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на фотографиях Киев? Это ппц. Укроинцы да вы реально быдло конченное, одичалые окраинцы из Северного Габона
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Кушнір Олесь
Кушнір Олесь
без имени, зайди в гугл и посмотри фото Киева. Так. для общего развития.
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Графский Степан
Графский Степан
Хохложопое быдло может только разрушать!Эти европейские папуасы не способны к созиданию и государственности))
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