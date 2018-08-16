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КияниМедОбоз

"Спасибо за штраф": журналистка рассказала милую историю о копах в Киеве

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Украинская журналистка Янина Соколова рассказала о своих впечатлениях от общения с патрульной полицией. Правоохранители остановили женщину за разговор по телефону во время движения.

По словам Соколовой, ее очень впечатлило поведение полицейских, которые выписали ей штраф за нарушение.

Янина Соколова

facebook.com/yanina.sokolova

"Разговаривая по телефону за рулем, я повернула голову налево. На светофоре параллельно с моим авто в левом было полицейское. На маленькое устройство, похожее на камеру гоу про, меня снимала девушка в форме. Снимала с приветливой улыбкой, - рассказала она на своей странице в Facebook, - Громкоговоритель предложил остановиться. Не приказал, а предложил. Очень ласково и мило, как обычно предлагают афроамериканцы сумки на французских улицах".

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По словам Соколовсой, она съехала с дороги, открыла окно и поблагодарила правоохранителя.

"Он спросил за что. Я ответила: за то, что мне приятно платить вам штраф, за то, что дети на заднем сидении хотят быть похожими на вас, за то, что вы все время должны доказывать, что то количество уродов, которые остались в патрульной полиции Украины, – это не одна масса. Спасибо за то, что вы заставили меня вам доверять", - поделилась она.

Как сообщал ранее CityOboz, патрульный откровенно рассказал о службе в полиции.

Место
Украина
Объект
полиция
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