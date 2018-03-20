Гогольfest начнут проводить в Мариуполе

Обновленный мультидисциплинарный фестиваль Гогольfest состоится в Мариуполе.

Мероприятие пройдет с 27 апреля по 1 мая, сообщают организаторы проекта.

За пять дней в пространстве города состоится более 100 событий. Будет реализовано 9 направлений, среди которых театральная и музыкальная программы, различные перфомансы, кино, визуальное и литературное искусство.

На более 10 локациях выступят музыкальные и театральные группы, художники. Среди них - гости из Швейцарии Kadebostany, проекты "ДахаБраха" и Dakh Daughters и популярные группы современной украинской сцены – "Один в каноэ", "Tik Tu" и "ЦеШо".

Местный сайт Мариуполя отмечает, что для Гогольfest будет организована театральная программа с представителями украинского арт-пространства. Среди них - опера-реквием "IYOV", социальный эксперимент "Собачья будка", кинетический перфоманс "... Але вітер..." и другие.

По информации организаторов, Гогольfest переехал в Мариуполь, потому что появилась инициатива от активной общественности, которую поддержал городской совет.

"Благодаря фестивалю Мариуполь и Донецкая область становятся культурно-туристическим центром Украины. Фестиваль объединяет инициативы во всех видах искусства из Мариуполя и области, привлекает самые актуальные арт-проекты по всей Украине, создает международные коллаборационные проекты с иностранными художниками", - отмечается в сообщении.

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