Docudays UA: у Києві пройде кінофестиваль про права людини

У Києві з 23 по 30 березня пройде XV Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.
У цьому році він відкриється фільмом "Жінка в полоні" режисера Бернадетт Тузи-Ріттер, яка особисто представить кінокартину.
Тема цьогорічного Docudays UA "Рівні рівності" - про громадські виклики, пов'язані з поняттям рівності. Ця пропозиція подискутувати про поширені стереотипи і визначити, як сповідувати практику рівності в повсякденному житті.
Всього глядачі побачать 62 фільми з 36 країн світу, з них 11 - українські. Всього на фестиваль приїде більше 80 учасників.
Шість кінопрограм присвячені групам людей, які найчастіше стикаються з нерівністю, піддаються дискримінації в суспільстві, недостатньо представлені в медіа.
Кожну конкурсну програму буде оцінювати окремий склад журі, до якого входитимуть зарубіжні та українські експерти і документалісти. Переможця традиційно обере студентське журі та глядачі.
У програму Docu/Хіти увійшли очікувані документальні прем'єри, фільми-переможці світових кінофестивалів, серед яких номінант на премію "Оскар" - "Останні люди в Алеппо" (режисер Ферас Файяд).
З програмою фестивалю можна ознайомитися за посиланням.
Як повідомляв CityOboz, в Києві пройде фестиваль "Французька весна в Україні".
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