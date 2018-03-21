Docudays UA: у Києві пройде кінофестиваль про права людини

У Києві з 23 по 30 березня пройде XV Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.

У цьому році він відкриється фільмом "Жінка в полоні" режисера Бернадетт Тузи-Ріттер, яка особисто представить кінокартину.

Тема цьогорічного Docudays UA "Рівні рівності" - про громадські виклики, пов'язані з поняттям рівності. Ця пропозиція подискутувати про поширені стереотипи і визначити, як сповідувати практику рівності в повсякденному житті.

Всього глядачі побачать 62 фільми з 36 країн світу, з них 11 - українські. Всього на фестиваль приїде більше 80 учасників.

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Шість кінопрограм присвячені групам людей, які найчастіше стикаються з нерівністю, піддаються дискримінації в суспільстві, недостатньо представлені в медіа.

Кожну конкурсну програму буде оцінювати окремий склад журі, до якого входитимуть зарубіжні та українські експерти і документалісти. Переможця традиційно обере студентське журі та глядачі.

У програму Docu/Хіти увійшли очікувані документальні прем'єри, фільми-переможці світових кінофестивалів, серед яких номінант на премію "Оскар" - "Останні люди в Алеппо" (режисер Ферас Файяд).

З програмою фестивалю можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв CityOboz, в Києві пройде фестиваль "Французька весна в Україні".