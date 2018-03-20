"Французская весна в Украине": объявили дату и место открытия фестиваля 

Киев уже в 15-й раз погрузится в атмосферу фестиваля "Французская весна в Украине", на котором киевляне и гости столицы смогут приобщиться к французскому искусству и культуре.

Как отмечается на странице мероприятия в Facebook, 31 марта в 20.30 состоится уличное открытие, которое пройдет на Софийской площади.

Впервые организаторы фестиваля решились на создание франко-украинского уличного перфоманса "Воздух", которое объединит таланты и умения французского композитора, люксембургского дирижера и украинских музыкантов, художников и режиссера.

Этот уличный спектакль с участием национального президентского оркестра, формации "Новая Опера" и группы Dakh Daughters, музыку для которого написал французский композитор Пьер Тийу, отправит нас в путешествие для поиска ответов на эти вечные вопросы - что такое свобода, равенство, братство?

Дирижировать этим действом будет дирижер Люксембургский филармонии, обладатель Grammy Гаст Вальтциг, композитором выступает француз Пьер Тийу, а постановщиком - украинский режиссер Влад Троицкий.

Как писал CityOboz, Гогольfest начнут проводить в Мариуполе.