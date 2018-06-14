В Киеве могут переименовать 10 улиц и площадь 

Депутаты Киевсовета на заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовали переименования некоторых улиц, переулков и площади в столице.
Как сообщает пресс-служба Киевского городского совета, в частности, намерены переименовать:
улицу Александра Бойченко в улицу Украинского Пласта в Днепровском районе;
улицу Невскую в улицу Нивскую в Шевченковском районе;
улицу Желябова в улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;
улицу Кировскую в улицу Старицкой-Черняховской в Святошинском районе;
улицу Мельникова в улицу Юрия Ильенко в Шевченковском районе;
улицу Павла Пестеля в улицу Братства Тарасовцев в Шевченковском районе;
площадь Красная Пресня в площадь Щекавицкую в Подольском районе;
переулок Баумана в переулок Фузиков в Шевченковском районе;
переулок Невский в переулок Нивский в Шевченковском районе;
улицу Александра Сабурова в улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;
улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.
Теперь решение должны одобрить на пленарном заседании Киевсовета.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве переименовали станцию и линию метро.