В Киеве могут переименовать 10 улиц и площадь 

Депутаты Киевсовета на заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовали переименования некоторых улиц, переулков и площади в столице.

Как сообщает пресс-служба Киевского городского совета, в частности, намерены переименовать:

улицу Александра Бойченко в улицу Украинского Пласта в Днепровском районе;

улицу Невскую в улицу Нивскую в Шевченковском районе;

улицу Желябова в улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;

улицу Кировскую в улицу Старицкой-Черняховской в Святошинском районе;

улицу Мельникова в улицу Юрия Ильенко в Шевченковском районе;

улицу Павла Пестеля в улицу Братства Тарасовцев в Шевченковском районе;

площадь Красная Пресня в площадь Щекавицкую в Подольском районе;

переулок Баумана в переулок Фузиков в Шевченковском районе;

переулок Невский в переулок Нивский в Шевченковском районе;

улицу Александра Сабурова в улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;

улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.

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Теперь решение должны одобрить на пленарном заседании Киевсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве переименовали станцию и линию метро.