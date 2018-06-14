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В Киеве могут переименовать 10 улиц и площадь 

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Депутаты Киевсовета на заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовали переименования некоторых улиц, переулков и площади в столице.

Как сообщает пресс-служба Киевского городского совета, в частности, намерены переименовать:

  • улицу Александра Бойченко в улицу Украинского Пласта в Днепровском районе;

  • улицу Невскую в улицу Нивскую в Шевченковском районе;

  • улицу Желябова в улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;

  • улицу Кировскую в улицу Старицкой-Черняховской в Святошинском районе;

  • улицу Мельникова в улицу Юрия Ильенко в Шевченковском районе;

  • улицу Павла Пестеля в улицу Братства Тарасовцев в Шевченковском районе;

  • площадь Красная Пресня в площадь Щекавицкую в Подольском районе;

  • переулок Баумана в переулок Фузиков в Шевченковском районе;

  • переулок Невский в переулок Нивский в Шевченковском районе;

  • улицу Александра Сабурова в улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;

  • улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.

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Теперь решение должны одобрить на пленарном заседании Киевсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве переименовали станцию и линию метро.

Тема
Kyiv.City
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