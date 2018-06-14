У Києві можуть перейменувати 10 вулиць і площу

Депутати Київради на засіданні постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків погодили перейменування деяких вулиць, провулків і площі в столиці.
Як повідомляє прес-служба Київської міської ради, зокрема, мають намір перейменувати:
вулицю Олександра Бойченка на вулицю Українського Пласту в Дніпровському районі;
вулицю Невську на вулицю Нівську в Шевченківському районі;
вулицю Желябова на вулицю Марії Капніст в Шевченківському районі;
вулицю Кіровську на вулицю Старицької-Черняхівської в Святошинському районі;
вулицю Мельникова на вулицю Юрія Іллєнка в Шевченківському районі;
вулицю Павла Пестеля на вулицю Братства Тарасівців в Шевченківському районі;
площу Червона Пресня на площу Щекавицька в Подільському районі;
провулок Баумана на провулок Фузиків в Шевченківському районі;
провулок Невський на провулок Нівський в Шевченківському районі;
вулицю Олександра Сабурова на вулицю Сержа Лифаря в Деснянському районі;
вулицю Тверську на вулицю Єжи Гедройца в Голосіївському і Печерському районах.
Тепер рішення повинні схвалити на пленарному засіданні Київради.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві перейменували станцію і лінію метро.