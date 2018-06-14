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У Києві можуть перейменувати 10 вулиць і площу

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Депутати Київради на засіданні постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків погодили перейменування деяких вулиць, провулків і площі в столиці.

Як повідомляє прес-служба Київської міської ради, зокрема, мають намір перейменувати:

  • вулицю Олександра Бойченка на вулицю Українського Пласту в Дніпровському районі;

  • вулицю Невську на вулицю Нівську в Шевченківському районі;

  • вулицю Желябова на вулицю Марії Капніст в Шевченківському районі;

  • вулицю Кіровську на вулицю Старицької-Черняхівської в Святошинському районі;

  • вулицю Мельникова на вулицю Юрія Іллєнка в Шевченківському районі;

  • вулицю Павла Пестеля на вулицю Братства Тарасівців в Шевченківському районі;

  • площу Червона Пресня на площу Щекавицька в Подільському районі;

  • провулок Баумана на провулок Фузиків в Шевченківському районі;

  • провулок Невський на провулок Нівський в Шевченківському районі;

  • вулицю Олександра Сабурова на вулицю Сержа Лифаря в Деснянському районі;

  • вулицю Тверську на вулицю Єжи Гедройца в Голосіївському і Печерському районах.

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Тепер рішення повинні схвалити на пленарному засіданні Київради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві перейменували станцію і лінію метро.

Тема
Kyiv.City
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