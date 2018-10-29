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В Днепре заброшенный парк превратили в красочную зеленую зону

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В Днепре несколько десятилетий стояла заброшенной зеленая зона в Рыбацкой балке между спорткомплексом "Метеор" и проспектом Александра Поля (Кирова). Ранее тут находился Комсомольский парк.

Некоторое время назад власти города и области отреставрировали проблемный участок и дали парку название "Зеленый гай". Об этом сообщает "Днепр Вечерний".

В Днепре заброшенный парк превратили в красочную зеленую зону

facebook.com/y.golyk

В парке сделали удобные дорожки, установили фонари и камеры наблюдения. Также тут появился бесплатный wi-fi и игровой городок для детей.

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"Когда мы задумывали этот проект, то ставили цель решить три задачи. Во-первых, хотели навести порядок в этом заброшенном парке. Вторая задача - безопасность: этот парк является фактически транзитной территорией, по которой люди перемещаются между двумя большими районами. Третья задача - решение проблемы подтопления. Это был сложный инженерный проект. Из 56 миллионов гривен почти половина пошла на необходимые технические сооружения, водоотведеник и укрепления подпорных стен" - говорит мэр Днепра Борис Филатов.

В Днепре заброшенный парк превратили в красочную зеленую зону

facebook.com/y.golyk

В Днепре заброшенный парк превратили в красочную зеленую зону

facebook.com/y.golyk

В Днепре заброшенный парк превратили в красочную зеленую зону

facebook.com/y.golyk

В Днепре заброшенный парк превратили в красочную зеленую зону

facebook.com/y.golyk

В Днепре заброшенный парк превратили в красочную зеленую зону

facebook.com/y.golyk

В Днепре заброшенный парк превратили в красочную зеленую зону

facebook.com/y.golyk

В Днепре заброшенный парк превратили в красочную зеленую зону

facebook.com/y.golyk

В Днепре заброшенный парк превратили в красочную зеленую зону

facebook.com/y.golyk

В Днепре заброшенный парк превратили в красочную зеленую зону

facebook.com/y.golyk

В Днепре заброшенный парк превратили в красочную зеленую зону

facebook.com/y.golyk

В Днепре заброшенный парк превратили в красочную зеленую зону

facebook.com/y.golyk

В 2019 году планируется строительство пандуса для маломобильных групп населения при входе в парк с проспекта Поля.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились замечательные фотографии осеннего Днепра в дождливое время. На снимках изображена вся красота города в контрастах: как островки зеленой травы удачно гармонируют с опавшими листьями, на дорогах образовались ручьи, а сухой осенний ковер, укрывший мощеные улочки Днепра, тихонько шелестит.

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