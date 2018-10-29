У Дніпрі занедбаний парк перетворили на барвисту зелену зону

У Дніпрі кілька десятиліть стояла покинутою зелена зона в Рибальській балці між спорткомплексом "Метеор" і проспектом Олександра Поля (Кірова). Раніше тут знаходився Комсомольський парк.

Деякий час тому влада міста і області відреставрувала проблемну ділянку і дала парку назву "Зелений гай". Про це повідомляє "Днепр Вечерний".

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У парку зробили зручні доріжки, встановили ліхтарі та камери спостереження. Також тут з'явився безкоштовний wi-fi та ігрове містечко для дітей.

"Коли ми задумували цей проект, то мали на меті вирішити три завдання. По-перше, хотіли навести порядок в цьому занедбаному парку. Друге завдання - безпека: цей парк є фактично транзитною територією, по якій люди переміщаються між двома великими районами. Третє завдання - вирішення проблеми підтоплення. Це був складний інженерний проект. З 56 мільйонів гривень майже половина пішла на необхідні технічні споруди і зміцнення підпірних стін"- каже мер Дніпра Борис Філатов.

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facebook.com/y.golyk

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У 2019 планується будівництво пандуса для маломобільних груп населення при вході в парк з проспекту Поля.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі з'явилися чудові фотографії осіннього Дніпра в дощову пору. На світлинах зображена вся краса міста в контрастах: як острівці зеленої трави вдало гармоніюють із опалим листям, на дорогах утворилися струмки, а сухий осінній килим, що вкрив бруковані вулички Дніпра, тихенько шелестить.