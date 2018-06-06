В Днепре создали говорящего робота-копилку. Видео

В Днепре создали двухметрового работа, который собирает пожертвования.

Получив купюру, он отвечает остроумной репликой, сообщает ТСН.

На создание робота ушел месяц. Кузнецы сделали почти восемьсот металлических деталей. Гиганта оснастили устройством, которое распознает купюры, поэтому на привычную бумагу он не сработает.

Инженеры помогли роботу-копилке правильно реагировать на пожертвования. Он уже стал рекордсменом Украины как самый большой робот, который собирает деньги на благотворительность.

Как писал CityOboz, в Днепре на стене 16-этажного дома появился новый мурал с изображением большого кита-касатки.