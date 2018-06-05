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Синий кит: в Днепре появился необычный мурал. Фотофакт

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В Днепре на стене 16-этажного дома появился новый мурал с изображением большого кита-косатки.

Увидеть рисунок можно на левом берегу на улице Малиновского, пишет dnepr24.com.ua.

Мурал соседствует с другими уличными картинами на зданиях. На данный момент работа над рисунком находится на финальной стадии. Огромный кит-убийца предстает перед горожанами в реальном размере и выпрыгивает из морских глубин, на радость жителям района.

dnepr24.com.ua

dnepr24.com.ua

dnepr24.com.ua

Как сообщал CityOboz, в центре Харькова художники закончили работу над уникальным муралом с изображением Кузьмы Скрябина.

Тема
Dnipro.City
Место
УкраинаДнепр
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