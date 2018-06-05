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На Хортице руферы "покорили" электровышку: экстремальное видео

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Подростки залезли на опору линии электропередач (ЛЭП), которая расположена на территории Национального заповедника "Хортица".

Видео экстремального поступка опубликовано в YouTube. В сюжете руферы отмечают, что высота электровышки составляет 78 метров.

Экстремалы забрались на ЛЭП по установленной лестнице, а также с помощью веревки.

На видео видно, что никаких ограждений вокруг опоры не было. "Вообще тут очень красиво. Помимо того, что мы умрем сегодня", - сказал один из парней перед опрометчивым поступком.

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Zaporizhia.City
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