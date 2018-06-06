У Дніпрі створили робота-скарбничку. Відео

У Дніпрі створили двохметрового робота, що збирає пожертви.

Отримавши купюру, він відповідає дотепною реплікою, повідомляє ТСН.

На його створення пішов місяць. Ковалі зробили майже вісімсот металевих деталей. Гіганта оснастили пристроєм, який розпізнає купюри, тож на звичний папір він не спрацює.

Інженери допомогли роботу-скарбничці правильно реагувати на пожертви. Він вже став рекордсменом України як найбільший робот, що збирає кошти на благодійність.

Як писав CityOboz, в Дніпрі на стіні 16-поверхового будинку з'явився новий мурал із зображенням великого кита-касатки .