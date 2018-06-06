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В Днепре придумали радикальный способ борьбы с незаконной рекламой

1.1тЧитать новость на украинском

В Днепре электрические опоры оборудуют шипами, чтобы на них не клеили незаконную рекламу.

"На них невозможно прилепить объявления ни клеем, ни скотчем", - говорится в сообщении dnepr24.

Как рассказал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, данную технологию привезли из Японии, а изготовили "шипованную униформу" на одном из днепровских предприятий.

Каждый такой "ежик" обошелся городу в тысячу гривен. Сейчас новую "одежду" для столбов тестируют на проспекте Яворницкого.

Как сообщал CityOboz, в Днепре разгорелся "мусорный" спор.

Тема
Dnipro.City
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