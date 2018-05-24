В Днепре разгорелся "мусорный" спор

В Днепре приступили к замене старых мусорных баков на новые, которые оборудованы устройством для поднятия крышки.

Однако горожане не справились с инновацией и начали портить мусорки, сообщил мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"Уже несколько дней коммунальщики расставляют по городу новые мусорные контейнеры. Так люди начали бросать мусор не внутрь, а складывать на крышку сверху. Потому, что не знают, как нажать педальку", - написал он и опубликовал фото.

Филатов подчеркнул, что не может поставить к каждой мусорке работника горисполкома с инструкцией или провести массовое обучение во дворах.

Пользователи под постом начали раздавать советы: "Наклейка с "инструкцией" должна решить проблему", "Нужно просто наклейки приклеить с надписью "Открывается педалькой внизу".

"Начинайте людей штрафовать, как, например, в Вене и сразу быстро поумнеют. Самое интересное, что почти все наши соотечественники в Европе ездят и паркуются по правилам, мусор сортируют и и.д." - посоветовал Андрей Чечот.

Кроме того, заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко опубликовал на своей странице в Facebook фото четырех новых баков, на которых уже украли колеса.

"Убивать? Вешать? Строить концлагеря?" - задался в шутку он вопросом.

Как сообщал CityOboz, в Днепре взялись за демонтаж "наливаек".