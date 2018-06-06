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У Дніпрі придумали радикальний спосіб боротьби з незаконною рекламою

1.1тЧитати новину російською

У Дніпрі електричні опори будуть обладнані шипами, щоб на них не клеїли незаконну рекламу.

"На них неможливо приліпити оголошення ні клеєм, ні скотчем", - йдеться в повідомленні dnepr24.

Як розповів заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, дану технологію привезли з Японії, а виготовили "шиповану уніформу" на одному з дніпровських підприємств.

Кожен такий "їжачок" обійшовся місту в тисячу гривень. Зараз "одяг" для стовпів тестують на проспекті Яворницького.

Як повідомляв CityOboz, в Дніпрі розгорілася "сміттєвий" суперечка.

Тема
Dnipro.City
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