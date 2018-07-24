"Такой стыд!" В сети разозлились из-за видео с затоплением во Львове

Жителей Львова возмутила затопленная дождем дорога. Установленные во время ремонта этого участка ливневки оказались неэффективными.

Фото и видео потоков воды и грязи были опубликованы в сообществе Varta1 в Facebook.

facebook.com/groups/govarta1

"€6 млн и два года неудобств для жителей города, чтобы получить такой стыд на Лычаковской!", - возмущается автор поста.

facebook.com/groups/govarta1

facebook.com/groups/govarta1

"Перекресток Лычаковская-Мучная, ливневки не справились с дождем. Воды по косточки, дорогу перейти невозможно, - жалуется другой пользователь в сообществе "Гаряча лінія міста Львова".

Более того, по ее словам, оказалось, что проблема заключалась не в том, что на ул. Мучной ливневки забились, а в том, что их там нет.

В комментариях другие пользователи возмущаются качеством ремонта улицы и отмечают, что такая проблема есть и в других частях Львова.

Отметим, что сильные дожди накрывают Украину уже последние несколько дней. По прогнозам синоптиков, 24 июля кратковременные грозы ожидаются на всей территории страны.

Как сообщал ранее CityOboz, вчера из-за сильного дождя под водой оказались улицы Киева.