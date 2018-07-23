Машины тонут: в Киеве затопило улицы мощным ливнем

В Киеве на левом берегу 23 июля из-за сильного дождя затопило улицы, машины уходят под воду и не могут проехать по дорогам.

"Станция метро "Левобережная" стоит в пробке, под мостом метро все залито. Объезжайте!" - говорится на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Аналогичная ситуация сложилась в районе станции метро "Черниговская".

Пользователи в соцсетях делятся фотографиями и видео погодного апокалипсиса.

Руслан Запотоцкий

Руслан Запотоцкий

"Можно, конечно, иронизировать над ситуацией, но это смех над собой, потому что люди терпят постоянные издевательства и ограничиваются селфи на фоне "озера на дороге" вместо борьбы. Ремонт дороги на этом участке был в прошлом году", - написала Лидия Гончаренко и поделилась снимками.

Как сообщал OBOZREVATEL, появился угрожающий прогноз погоды по Киеву.