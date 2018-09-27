"Рука Кремля?" В сети ажиотаж из-за необычного памятника в центре Киева

Открытие арт-объекта румынского скульптора Богдана Раци - гигантской синей руки, которая была временно установлена в центре Киева, стало поводом для многочисленных шуток в сети.

"В центре Киева теперь стоит Рука Кремля? Или как еще можно назвать это диковинное сооружение?!", — написал в Facebook киевлянин Николай Спиридонов.

"Киев. Бульвар Т. Шевченко. Памятник руке автора румынского скульптора Богдана Раци, который утверждает, что рука, устремлённая в небо, "символизирует дружбу и общение". Но мы-то знаем, що це памятник "руке Кремля"", — написала в Twitter Olga k.

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