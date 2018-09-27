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КияниМедОбоз

"Рука Кремля?" В сети ажиотаж из-за необычного памятника в центре Киева

2.9тЧитать материал на украинском

Открытие арт-объекта румынского скульптора Богдана Раци - гигантской синей руки, которая была временно установлена в центре Киева, стало поводом для многочисленных шуток в сети.

"В центре Киева теперь стоит Рука Кремля? Или как еще можно назвать это диковинное сооружение?!", — написал в Facebook киевлянин Николай Спиридонов.

"Киев. Бульвар Т. Шевченко. Памятник руке автора румынского скульптора Богдана Раци, который утверждает, что рука, устремлённая в небо, "символизирует дружбу и общение". Но мы-то знаем, що це памятник "руке Кремля"", — написала в Twitter Olga k.

"Рука Кремля?" В сети ажиотаж из-за необычного памятника в центре Киева
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"Рука Кремля?" В сети ажиотаж из-за необычного памятника в центре Киева
"Рука Кремля?" В сети ажиотаж из-за необычного памятника в центре Киева
"Рука Кремля?" В сети ажиотаж из-за необычного памятника в центре Киева
"Рука Кремля?" В сети ажиотаж из-за необычного памятника в центре Киева
"Рука Кремля?" В сети ажиотаж из-за необычного памятника в центре Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве открылась необычная маленькая скульптура.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Эй, свидомые, вино уже играет, скоро Пэця на пробу приедет!!!!! https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2298847930401665&set=p.2298847930401665&type=3&theater
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чорний Жупан
чорний Жупан
Укры зигу увековечили, нацисты недоделанные
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
чорний Жупан, так правильно!!! https://www.facebook.com/photo.php?fbid=923724534504698&set=p.923724534504698&type=3&theater
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Ватники! Будете много пиздеть, эта рука согнёт для вас четыре пальца, средний сгибать не будет.
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Stepanenko Sania, ага, так она ж КуКуеве стоит и палец вам показывать будет, идиот!!!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Stepanenko Sania, Эта рука Кремля тебе во сне будет дупу рвать пополам,вышиватник с потугой на шутки юмора,Кремлевская рука прочно вошла в обиход шароварной мрази,отмазка за все зрады тупоголового стада рагульского.
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