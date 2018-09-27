МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

"Два де*ила - это сила": в Запорожье засняли разборки из-за нарушения ПДД

2.4тЧитать материал на украинском

В Запорожье водитель избил пешехода за нарушение правил дорожного движения (чтобы посмотреть видео прокрутите вниз).

В сети появилось видео, на котором видно противостояние двух мужчин. Один из них переходил дорогу в неположенном месте, а другой решил наказать нарушителя. Ролик выложили на страничке "Это Запорожье" в Instagram.

"На Малине прошел андеркарт Хабиб - Макгрегор! Пешеход переходящий дорогу в неустановленном месте - водитель! Победил последний. Друзья, уважайте друг друга. P.S.: Очень часто с такими пешеходами хочется повторить то же самое", - написали в посте.

Новости
В Запорожье водителя маршрутки избили прямо в салоне (ВИДЕО)

Пользователи возмутились подобным случаем. Они утверждают, что такое поведение проблему не решит, а также отметили что виноваты оба участника прецедента.

"Два де*ила - это сила": в Запорожье засняли разборки из-за нарушения ПДД
"Два де*ила - это сила": в Запорожье засняли разборки из-за нарушения ПДД
"Два де*ила - это сила": в Запорожье засняли разборки из-за нарушения ПДД
"Два де*ила - это сила": в Запорожье засняли разборки из-за нарушения ПДД
"Два де*ила - это сила": в Запорожье засняли разборки из-за нарушения ПДД
"Два де*ила - это сила": в Запорожье засняли разборки из-за нарушения ПДД
"Два де*ила - это сила": в Запорожье засняли разборки из-за нарушения ПДД

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее священник в Запорожье влетел внедорожником в столб.

Тема
Zaporizhzhia.City
Место
УкраинаЗапорожье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги