"Два де*ила - это сила": в Запорожье засняли разборки из-за нарушения ПДД

В Запорожье водитель избил пешехода за нарушение правил дорожного движения (чтобы посмотреть видео прокрутите вниз).

В сети появилось видео, на котором видно противостояние двух мужчин. Один из них переходил дорогу в неположенном месте, а другой решил наказать нарушителя. Ролик выложили на страничке "Это Запорожье" в Instagram.

"На Малине прошел андеркарт Хабиб - Макгрегор! Пешеход переходящий дорогу в неустановленном месте - водитель! Победил последний. Друзья, уважайте друг друга. P.S.: Очень часто с такими пешеходами хочется повторить то же самое", - написали в посте.

Пользователи возмутились подобным случаем. Они утверждают, что такое поведение проблему не решит, а также отметили что виноваты оба участника прецедента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее священник в Запорожье влетел внедорожником в столб.