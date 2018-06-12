Самые опасные водоемы в Украине: появилась онлайн-карта 

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения опубликовал интерактивную карту Украины с водоемами, непригодными для купания.

Качество воды в пределах указанных пляжей и рекреационных зон не соответствует стандартам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки), отмечает пресс-служба ведомства.

В частности, в Киеве и области к таким водоемам относятся озеро Тельбин и пляж "Вербный" в Оболонском районе, рекреационная зона в Василькове на реке Стугна, озера Бегемотик и Бегемотик-2 в Вышгороде.

Кроме того, в Запорожье нормы не прошел центральный городской пляж, в Коблево - индекс ЛКП зашкаливает в санаторном профилактории "Портовик".

Опасными для купания определены также некоторые пляжи Скадовска, Затоки и Каролины-Бугаз.

Ранее CityOboz сообщал, где в Харькове нельзя купаться.