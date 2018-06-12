Мы на Facebook
УкрEngРус
Регистрация
КияниМедОбоз

Самые опасные водоемы в Украине: появилась онлайн-карта 

1.6тЧитать новость на украинском

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения опубликовал интерактивную карту Украины с водоемами, непригодными для купания.

Качество воды в пределах указанных пляжей и рекреационных зон не соответствует стандартам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки), отмечает пресс-служба ведомства.

В частности, в Киеве и области к таким водоемам относятся озеро Тельбин и пляж "Вербный" в Оболонском районе, рекреационная зона в Василькове на реке Стугна, озера Бегемотик и Бегемотик-2 в Вышгороде.

Кроме того, в Запорожье нормы не прошел центральный городской пляж, в Коблево - индекс ЛКП зашкаливает в санаторном профилактории "Портовик".

Новости
Как выглядел первый пляж в Киеве: уникальные архивные фото

Опасными для купания определены также некоторые пляжи Скадовска, Затоки и Каролины-Бугаз.

Ранее CityOboz сообщал, где в Харькове нельзя купаться.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги