Опасные пляжи: где в Харькове нельзя купаться 

В Харькове специалисты проверили качество воды в местах массового отдыха людей.

По данным областного лабораторного центра, было проведено обследование 30 пляжей, в том числе трех пляжей в загородных детских заведениях оздоровления и отдыха, пишет "Depo.Харьков".

Так, пробы воды с пляжа палаточного городка "Бритай" в Лозовском районе (Бритайское водохранилище) не отвечали установленным нормативам по содержанию сухого остатка и сульфатов.

Кроме того, были получены неудовлетворительные результаты микробиологических исследований воды, отобранной на городском пляже в Балаклее на реке Ляховка и на детском пляже на реке Балаклейка.

"Качество воды в зоне купания не соответствует нормативным требованиям по содержанию лактозоположительных кишечных палочек", - говорится в сообщении.

В связи с этим центр не рекомендует купаться на указанных пляжах до получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований.

Также создана карта рекомендованных для купания мест в Харьковской области.

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