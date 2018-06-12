Найнебезпечніші водойми в Україні: з'явилася онлайн-карта

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я опублікував інтерактивну карту України з водоймами, непридатними для купання.

Якість води в межах зазначених пляжів і рекреаційних зон не відповідає стандартам на мікробне забруднення по індексу ЛКП (лактопозітівні кишкові палички), зазначає прес-служба відомства.

Зокрема, в Києві і області до таких водойм належать озеро Тельбін і пляж "Вербний" в Оболонському районі, рекреаційна зона в Василькові на річці Стугна, озера Бегемотик і Бегемотик-2 в Вишгороді.

Крім того, в Запоріжжі норми не пройшов центральний міський пляж, в Коблево - індекс ЛКП зашкалює в санаторному профілакторії "Портовик".

Небезпечними для купання визначені також деякі пляжі Скадовська, Затоки і Кароліни-Бугаз.

Раніше CityOboz повідомляв, де в Харкові можна купатися.