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Найнебезпечніші водойми в Україні: з'явилася онлайн-карта

1.6тЧитати новину російською

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я опублікував інтерактивну карту України з водоймами, непридатними для купання.

Якість води в межах зазначених пляжів і рекреаційних зон не відповідає стандартам на мікробне забруднення по індексу ЛКП (лактопозітівні кишкові палички), зазначає прес-служба відомства.

Зокрема, в Києві і області до таких водойм належать озеро Тельбін і пляж "Вербний" в Оболонському районі, рекреаційна зона в Василькові на річці Стугна, озера Бегемотик і Бегемотик-2 в Вишгороді.

Крім того, в Запоріжжі норми не пройшов центральний міський пляж, в Коблево - індекс ЛКП зашкалює в санаторному профілакторії "Портовик".

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Небезпечними для купання визначені також деякі пляжі Скадовська, Затоки і Кароліни-Бугаз.

Раніше CityOboz повідомляв, де в Харкові можна купатися.

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