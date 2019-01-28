Свадебный "кортеж" в Киеве впечатлил сеть

В сети появились забавные фото, на которых запечатлен свадебный автобус.

Так, он был украшен ленточками и шариками, а на табло с указателем маршрута было написано "Свадьба. Олег+Наташа". Снимки были опубликованы на странице "Los Solomas" в Facebook.

"У Киевпастранса новые услуги?", — с иронией прокомментировали публикацию.

Фото: facebook/lossolomaskyiv

Фото: facebook/lossolomaskyiv

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Отметим, что пользователи сети также с юмором отнеслись к снимкам. "Свадьба кондукторов", "Он хоть с отоплением или стандартный?", "Передаем за проезд", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, национальная полиция Украины запустила в рамках социального проекта "Керуй" уникальный "автобус-призрак", который вскоре появится на дорогах страны.

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