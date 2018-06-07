Раскрыта дата и время проведения скандального марша в Киеве 

Акция "КиевПрайд 2018" против дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества пройдет с 8 по 16 июня и завершится маршем равенства 17 июня.

Как сообщает "The Village Україна", марш стартует в 9:00 от Национальной оперы Украины и пройдет по центру Киева. Ожидается, что в нем примут участие около 5000 человек.

Тема акции в этом году - "Видимость", лозунг - "Страна свободных. Будь собой".

Новости США и Европа призвали Украину защищать права ЛГБТ

"КиевПрайд" начнется кинопрограммой, разработанной совместно с кинофестивалем "Молодость". На ней представят документальные фильмы на тему идентичности, креативного протеста, сексуальности и религиозных убеждений.

Кроме того, в прайд-хаусе пройдут выставки украинских художников и перформансы.

Как сообщал CityOboz, в Киеве бесплатно выступит Джон Малкович.