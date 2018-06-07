Розкрито дату і час проведення скандального маршу в Києві

Акція "КиївПрайд 2018" проти дискримінації представників ЛГБТ-спільноти пройде з 8 по 16 червня і завершиться маршем рівності 17 червня.

Як повідомляє "The Village Україна", марш стартує о 9:00 від Національної опери України і пройде по центру Києва. Очікується, що в ньому візьмуть участь близько 5000 людей.

Тема акції в цьому році - "Видимість", гасло - "Країна вільних. Будь собою".

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"КиївПрайд" почнеться кінопрограмою, розробленою спільно з кінофестивалем "Молодість". На ній представлять документальні фільми на тему ідентичності, креативного протесту, сексуальності і релігійних переконань.

Крім того, в прайд-хаусі пройдуть виставки українських художників та перформанси.

Як повідомляв CityOboz, в Києві безкоштовно виступить Джон Малкович.